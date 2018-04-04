Наш салон красоты – это место, в котором вы можете воспользоваться услугами:

парикмахера

массажиста

косметолога

Также, можно сделать маникюр и педикюр, позагорать в солярии, и посетить современную ЭМС-тренировку. Для мужчин у нас есть барбершоп, в котором работают опытные барберы-мужчины.

Мы предоставляем полный цикл услуг, чтобы от нас вы могли выйти отдохнувшими и красивыми.

Каждый наш сотрудник – это профессионал своего дела. Их умения подтверждаются не только многолетним опытом и фотографиями работ, но и дипломами о повышении квалификации.