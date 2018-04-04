В Москве • с 2011
Салон красоты «Рассвет 1905» в Москве
Наш салон красоты – это место, в котором вы можете воспользоваться услугами:
- парикмахера
- массажиста
- косметолога
Также, можно сделать маникюр и педикюр, позагорать в солярии, и посетить современную ЭМС-тренировку. Для мужчин у нас есть барбершоп, в котором работают опытные барберы-мужчины.
Мы предоставляем полный цикл услуг, чтобы от нас вы могли выйти отдохнувшими и красивыми.
Каждый наш сотрудник – это профессионал своего дела. Их умения подтверждаются не только многолетним опытом и фотографиями работ, но и дипломами о повышении квалификации.
В Москве • с 2011
Почему выбирают наш салон красоты в Москве «Рассвет 1905»?
Кроме того, что мы оказываем широкий спектр услуг, у нас также есть и другие преимущества.
Кроме того, все наши мастера стараются слышать клиента, все его пожелания, чтобы опыт посещения был максимально приятным. Вы можете почитать отзывы, и убедиться в том, что мы оказываем лучшие услуги.
Ищите салон красоты полного цикла в Москве? Скорей записывайтесь к нам на одну или несколько услуг.
rassvet-1905.ru
ЧАСЫ РАБОТЫ
-
Работаем ежедневно:
c 10-00 до 22-00
rassvet-1905.ru
ЧАСЫ РАБОТЫ
-
Работаем ежедневно:
c 10-00 до 22-00
Отличное место! Лампы меняют регулярно!
Отличное место! Лампы меняют вовремя, очень выгодные условия по абонементам, чудесные администраторы, чисто и дают бахилы при входе. Уже третий год являюсь постоянным клиентом, советую!
Солярий с лифтом это супер
Солярий супер подходит даже лично для меня, для девушки с высоким ростом! Так что класс! Все очень удобно и все нравится!
Помогает вырабатывать витамин D
Помогает вырабатывать витамин D. Отличный солярий. Несколько соляриев на любой вкус и предпочтения. Вежливый и улыбчивый персонал.
Ценю этот барбершоп
Ценю этот барбершоп за уютную атмосферу, грамотных мастеров своего дела. Всегда могу выпить чашку кофе, посоветоваться насчет новой стрижки. Приходил с сыном, даже не волновался за него..
Круто стригут!!!
Круто стригут!!! Мастера сами могут подобрать подходячий стиль, показать примеры, прикинуть как подойдет.
Уже около года здесь стригусь
Уже около года здесь стригусь. Нравится, что пока ждешь свою очередь, можно в приставку сыграть, юность вспомнить))). Да и вообще атмосфера такая приятная и спокойноая.
Спасибо мастеру !
Спасибо мастеру ! Цвет волос потрясающий, стрижка очень эффектная и укладывается легко — выгляжу каждое утро как будто только что из салона! 🙂 Рада, что Вас нашла. Рекомендую всем!
Мне очень понравилась работа
Сегодня была в салоне, мне очень понравилась работа, но впрочем как и всегда, она очень хороший профессионал в своем деле и очень приятный, внимательный человек!!! Цвет получился очень интересный, холодный у меня еще так хорошо не было. Я очень рада и знакомые оценили и похвалили мое преображение. Очень благодарна Инне за ее труд, за то,что делает нас красивее!!! Очень нравится салон и приятная доброжелательная обстановка, всегда можно приобрести себе что-нибудь по уходу за волосами. И большое спасибо за подарочки, очень приятно!!!
Огромное спасибо за мою прекрасную стрижку
Огромное спасибо за мою прекрасную стрижку! Все мои пожелания были учтены и воплощены в моем новом чудесном образе! С удовольствием буду приходить к вам снова!
Очень понравился тренер Андрей
Очень понравился тренер Андрей , работает по максимуму , выжимает все , мне это подходит , очень внимательный и хороший специалист !
Все прошло как и ожидалось
Все прошло как и ожидалось - я выжатый лимон )) Спасибо Бахти за качественно проведённую тренировку! Бахти - знаток своего дела! Обязательно приду ещё, как восстановлюсь. Спасибо девочкам за хороший сервис, интересное общение и доброжелательность.
Занятие прошло эффективно и без надрыва
Занятие прошло эффективно и без надрыва, тренер учитывает цели и пожелания, получила ответы на все свои вопросы. Буду заниматься дальше!
Ооооочень мне нравятся тренировки
Ооооочень мне нравятся тренировки. Андрей - классный специалист! Не жалеет, тренировки проходят очень весело. Ну и главное - эффект от тренировок очень хороший. Лично я заметила укрепление мышц после третьей тренировки. Андрею спасибо огромное, работаем дальше))
В Москве • с 2011
Качество и безопасность
Нам важна наша репутация, именно поэтому мы оказываем услуги профессионально. Гарантируем отличный результат, будь то стрижка, окрашивание или маникюр. В нашем салоне кабинеты обустроены современным оборудованием, которое регулярно проходит антисептическую обработку. По возможности используются одноразовые инструменты, в случае, когда это невозможно, инструменты проходят все этапы стерилизации в лампе.
Средства и материалы, которые используются для предоставления услуг – профессиональные. Всё проверено годами, и мы уверены в том, что они абсолютно безопасны и эффективны.
Каждый наш мастер ответственно подходит к работе с каждым клиентом. Каждая стрижка подбирается под форму головы и лица клиента, чтобы идеально дополнять образ. Парикмахер всегда дает рекомендации и советы, особенно если клиент это просит.
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Работаем в Москве • с 2011 года
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В Москве • с 2011
Будь красивой и здоровой вместе с нами!
Рассвет 1905 – это салон, в котором вы можете не только получить услуги для красоты, но и потренироваться. Регулярное посещение ЭМС-тренировок по 30 минут – заменит 3-х часовую тренировку в зале. Солярий – полноценная и безопасная замена пляжа. А массажист при помощи аппарата LPG вернет красоту и тонус вашему телу.
Отличное самочувствие, внешний вид и настроение – гарантировано, после посещения нашего салона красоты в Москве «Рассвет 1905». Мы сделаем всё, чтобы вы остались довольны результатом. Ждем вас по адресу г. Москва, ул. Красная пресня, д.28.