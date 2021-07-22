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В Москве • с 2011
ЭМС-тренировки в Москве
Тренировка с электрической стимуляцией мышц (ЭМС) – это тренировка, в которой используется устройство (костюм), которое прикрепляется к телу и стимулирует ваши мышцы к быстрому сокращению с помощью крошечных электродов, посылаемых через специальный костюм к вашим мышцам, данные действия ускоряют вашу тренировку и её эффективность ставиться в разы лучше. Благодаря такому способу результаты тренировки видны уже на 1-5 занятие.
EMS-тренировки – это хороший способ улучшить общую физическую форму, набрать мышечную массу или похудеть, а также и просто поддерживать тело в спортивном тонусе и укрепить мышцы за меньшее время, чем вы бы сделали это в обычном фитнес зале.
Стоимость тренировки
2 999 руб. 1 занятие в других клубах
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В Москве • с 2011
Как работает EMS?
Чтобы мышца сократилась, ваш мозг должен послать электрический импульс нейронам в мышечных волокнах. EMS тренажер имитирует то, что делает ваш мозг в этом сценарии: прикладывая электроды к различным частям мышцы, тренажер EMS может посылать небольшой электрический импульс на мышцу, который заставляет ее сокращаться. Вот почему EMS тренажер особенно полезен для людей, перенесших различные травмы или спортсменам, которым необходимо постоянно поддерживать хорошую форму избегая травм. Это больно? В первый раз это кажется странным и не совсем естественным ощущением, но это абсолютно безопасно и не больно, Воздействие ЭМС тренажера похоже больше на импульс или как будто кто-то быстро ударил вас резинкой.
В Москве • с 2011
Какие результаты можно ожидать?
Устройство EMS побуждает ваше тело перейти в состояние высокого метаболизма (жиро сжигания), помогая вам привести его в тонус и придать намного быстрее желаемую форму телу, которую не так просто проработать даже профессиональным спортсменам в обычном фитнес зале. EMS тренажер способен справится даже в труднодоступных местах вокруг талии, бедер и ягодичных мышц. По мере того, как устройство прорабатывает ваши мышцы, вы также заметите улучшение мышечной силы и выносливости и эффективное воздействие на жиросжигание.
Регулярные упражнения только стимулируют ваши быстро сокращающиеся мышцы, а это значит, что вы никогда не получите от обычных тренировок в фитнес зале столько, сколько хотели бы получить. А EMS тренажер позволяет добиться ускоренных результатов даже при небольшой нагрузке, поскольку он прорабатывает ваши мышцы как медленно, так и быстро сокращающиеся, что в совокупности дает возможность более «детальной» проработки групп определенных мышц и ускоряет результат в 3 раза по сравнению с обычной тренировкой в фитнес зале. Кроме того, ЭМС тренажер абсолютно не травмоопасен, на нем вы можете работать со свободным весом, а эффект от упражнений остается все равно эффективным.
Кроме того Вы можете сократить время, которое вы обычно тратите в тренажерном зале, с помощью устройства EMS, поскольку эта технология намного эффективнее прорабатывает ваши мышцы, чтобы добиться желаемых результатов. Поскольку эффективность у EMS тренажера выше чем у обычного фитнеса, вам нужно будет заниматься всего 20 минут в день и 10 минут мы дарим вам лимфодренажного массажа, что позволяет максимально расслабить ваши мышцы после эффективной тренировки.
Очень понравился тренер Андрей
Очень понравился тренер Андрей , работает по максимуму , выжимает все , мне это подходит , очень внимательный и хороший специалист !
Все прошло как и ожидалось
Все прошло как и ожидалось - я выжатый лимон )) Спасибо Бахти за качественно проведённую тренировку! Бахти - знаток своего дела! Обязательно приду ещё, как восстановлюсь. Спасибо девочкам за хороший сервис, интересное общение и доброжелательность.
Занятие прошло эффективно и без надрыва
Занятие прошло эффективно и без надрыва, тренер учитывает цели и пожелания, получила ответы на все свои вопросы. Буду заниматься дальше!
Ооооочень мне нравятся тренировки
Ооооочень мне нравятся тренировки. Андрей - классный специалист! Не жалеет, тренировки проходят очень весело. Ну и главное - эффект от тренировок очень хороший. Лично я заметила укрепление мышц после третьей тренировки. Андрею спасибо огромное, работаем дальше))
В Москве • с 2011
К КАКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ ПРИВОДЯТ ЭМС ТРЕНИРОВКИ
БОЛЕЕ 20 ЧЕЛОВЕК ПОМОГАЕТ ВАМ СОЗДАТЬ КРАСИВОЕ ТЕЛО
Компания 'РАССВЕТ 1905' существует успешно на рынке более 3 лет
БОЛЕЕ 5 ЛЕТ ТРЕНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У КАЖДОГО ИЗ СПЕЦИАЛИСТОВ
СЕТЬ ИЗ 3Х СТУДИЙ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА
В Москве • с 2011
Безопасна ли тренировка EMS?
Когда вы используете устройство EMS, может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к этому ощущению. Хотя
ЭМС тренировки
EMS-тренировка не навредит вашему здоровью, вы почувствуете «легкое покалывание» от костюма, который на вас наденут. Это совершенно нормально, ощущение, которое вы можете почувствовать, является четким признаком того, что устройство активирует и стимулирует ваши мышцы во время тренировки.
Тем более, если вы тренируетесь не дома, а у нас в студии ЭМС тренировок «Рассвет 1905», можете быть уверены в том, что это безопасно. Наши тренера имеют многолетний опыт, и точно знают, как контролировать работу устройства, какие упражнения выполнять для вашей наибольшей эффективности.
Это тренировки, с которыми вы быстро сможете добиться желаемых результатов, за короткий промежуток времени! Ваши мышцы будут в тонусе, а вы в отличном настроении. Особенно актуальны ЭМС тренировки для людей современных и дорожащими своим временем. Мы ждем вас у нас в салоне на пробную тренировку ЭМС тренировку ВСЕГО ЗА 600 РУБЛЕЙ!
Работаем в Москве • с 2011 года
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В Москве • с 2011
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
- Вы надеваете костюм.
- На тренажере тренер выбирает тренировку.
- Устройство генерирует электрические импульсы, которые по проводам подаются на костюм.
- Импульсы усиливают сигналы, идущие к мышцам, заставляя их сокращаться и расслабляться в несколько раз активнее.
- За 20 минут интенсивной тренировки достигается такой же эффект, как при 3х часовом занятии в спортзале.
- По окончании тренировки- 10 минутный расслабляющий лимфодренажный массаж.
Работаем в Москве • с 2011 года
Тренажер XBody - ЛИДЕР НА РЫНКЕ ЭМС!
Тренажер XBody - признанный лидер в области ЭМС фитнеса. Технология электромиостимуляции использовалась для подготовки профессиональных спортсменов. Он абсолютно безопасен в использовании и не травмоопасен. В настоящее время технология ЭМС прошла все клинические испытания и абсолютно безопасна для даже неподготовленного человека.
ЭМС тренировки
Тренажер XBody прошел все необходимые сертификации в Таможенном Союзе. XBody соответствует стандартам ISO 9001 и ISO 13485, а также ведет внутреннюю систему качества, чтобы обеспечить уверенность в том, что устройства и связанные с ними сервисы удовлетворяют требованиям самых высоких стандартов.
XBody обеспечивает вам тренировку всего тела одновременно стимулируя все основные группы мышц. ЭМС тренировки помогают Вам стать обладателем подтянутого тела и всегда оставаться в хорошей форме.
Работаем в Москве • с 2011 года
Награды победы ЭМС устройств XBody
С момента своего основания в 2010 г компания XBody становилась обладателем многих наград. Была награждена титулом Лучший Инновационный Продукт. Только в нашей студии ЭМС тренировок «РАССВЕТ 1905» используется оригинальный и сертифицированный тренажер. Тренируясь с технологией EMS XBody, вы можете достичь результатов 90-минутной тренировки всего за 20 минутную тренировку!
В Москве • с 2011
О КОМПАНИИ
Рассвет 1905 - сеть студий эффективных тренировок на ЭМС тренажерах. Более 3 лет мы помогаем улучшать фигуру и создавать красивое тело своим клиентам. Наши тренера - практики, обладающие богатым опытом тренерской деятельности и сертификатами, подтверждающими квалификацию.
В Москве • с 2011
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