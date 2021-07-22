ЭМС тренировки

Устройство EMS побуждает ваше тело перейти в состояние высокого метаболизма (жиро сжигания), помогая вам привести его в тонус и придать намного быстрее желаемую форму телу, которую не так просто проработать даже профессиональным спортсменам в обычном фитнес зале. EMS тренажер способен справится даже в труднодоступных местах вокруг талии, бедер и ягодичных мышц. По мере того, как устройство прорабатывает ваши мышцы, вы также заметите улучшение мышечной силы и выносливости и эффективное воздействие на жиросжигание.

Регулярные упражнения только стимулируют ваши быстро сокращающиеся мышцы, а это значит, что вы никогда не получите от обычных тренировок в фитнес зале столько, сколько хотели бы получить. А EMS тренажер позволяет добиться ускоренных результатов даже при небольшой нагрузке, поскольку он прорабатывает ваши мышцы как медленно, так и быстро сокращающиеся, что в совокупности дает возможность более «детальной» проработки групп определенных мышц и ускоряет результат в 3 раза по сравнению с обычной тренировкой в фитнес зале. Кроме того, ЭМС тренажер абсолютно не травмоопасен, на нем вы можете работать со свободным весом, а эффект от упражнений остается все равно эффективным.

Кроме того Вы можете сократить время, которое вы обычно тратите в тренажерном зале, с помощью устройства EMS, поскольку эта технология намного эффективнее прорабатывает ваши мышцы, чтобы добиться желаемых результатов. Поскольку эффективность у EMS тренажера выше чем у обычного фитнеса, вам нужно будет заниматься всего 20 минут в день и 10 минут мы дарим вам лимфодренажного массажа, что позволяет максимально расслабить ваши мышцы после эффективной тренировки.